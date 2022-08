Nettavisen: Gjermund Cappelen har byttet navn

Tirsdag ble Gjermund Cappelen løslatt fra fengsel etter å ha sonet to tredeler av dommen på 13 års fengsel for grov korrupsjon og innførsel av 16,7 tonn hasj.

Nå skriver Nettavisen at Cappelen har fått nytt navn og hemmelig adresse. Navneendringen ble registrert i Folkeregisteret 4. august.

Cappelens advokat Benedict de Vibe vil ikke si noe om navneendringen, men mener det er behov for hemmelig adresse.

– Det ligger i kortene at det må være slik. Det skrives og uttales diverse ting som kan oppfattes som trusler, særlig på støttegruppen for Eirik Jensen på Facebook. Der har det kommet kraftige signaler som gjør at man må være varsom med å gi for mange opplysninger, sier de Vibe.

Cappelen har også fått seg en jobb som ble godkjent av Kriminalomsorgen før løslatelsen.

Samtidig har Cappelen en gjeld på 820 millioner kroner til staten som følge av påtalemyndighetens anslag på hvor mye Cappelen har omsatt hasj for.

– Den gjelden består. Det er også sannsynlig og naturlig at staten, som er kreditor, vil banke på døren så snart han tjener mer enn til livets opphold, sier de Vibe.

