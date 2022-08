Ukrainske flyktninger fikk ikke penger de hadde krav på – UDI må etterbetale

I midten av juli ble statsforvalterne informert om at Utlendingsdirektoratet (UDI) var kjent med at mange ukrainske flyktninger ikke har fått basisytelser for hele botiden i akuttmottak, melder Aftenposten.

– Dette skyldes tidvis store ankomster, oppstart av mange nye akuttmottak og en generell mangel på betalingskort for driftsoperatører, går det fram av et informasjonsnotat avisen har fått innsyn i.

I mars og april ble det registrert opp mot 500 ankomster av ukrainske flyktninger daglig.

UDI prøver nå å kartlegge omfanget av flyktninger som ikke har fått pengene de hadde krav på. De vil få etterbetalt utestående beløp, opplyser UDI.

– Vi kan foreløpig ikke si noe om når vi vil starte selve tilbakebetalingene, men UDI ønsker å presisere at dette er en høyt prioritert sak, og at det er mange som jobber med saken, skriver presserådgiver Per-Jan Brekke i UDI.

Kongen møtte ukrainske flyktninger Kongen og kronprinsen møtte fredag ukrainske flyktninger på Helsfyr i Oslo.

