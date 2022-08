Over 100 nye myggarter oppdaget i Norge

– Mange av myggartene har kraftige farger. De har røde og oransje fargestoffer inni seg som skinner gjennom. Ofte har de også skjellaktige hår som kan være i mange farger, sier Insektforsker Hallvard Elven til Titan.uio, nettsiden for forskningsnyheter om realfag og teknologi ved Universitetet i Oslo.

Myggartene er del av Artsprosjektet, som har som mål å kartlegge mer av Norges artsmangfold. I prosjektet er det i løpet av en treårsperiode samlet inn omtrent 1.000 planteprøver.

– Vi kommer til å kunne dokumentere over 100 nye myggarter for Norge, mange nye for vitenskapen også, sier Elven.

Forskerne samler inn noen plantedeler litt tilfeldig, men også mange fra planter hvor de har grunn til å tro de kan finne nye arter. Øyene innerst i Oslofjorden er indrefileten for biologisk mangfold i Norge.

– Her finner vi ekstremt rike områder. Mye av det er vernet, men mange veldig fine områder på øyene er i ferd med å bygges ned, sier Elven.

