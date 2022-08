Kraftmagasinene vokser – vannstanden fortsatt lav

Bare én gang tidligere har fyllingsgraden vært lavere på Østlandet og Sørvestlandet i løpet av de siste 27 årene, i 1996. Men også her har fyllingsgraden vært økende de siste ukene, selv om det fortsatt er et godt stykke til normalnivåene vi har sett foregående tiår.

Det framkommer av i den ukentlige statusoppdateringen til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) onsdag.

For landet som helhet steg fyllingsgraden med 1,4 prosentpoeng i forrige uke. Den har bare lavere fem ganger de siste 27 årene.

Fyllingsgraden på 67,9 prosent er 0,8 prosentpoeng under fyllingsgraden i uke 31 i fjor. Til sammenligning er medianverdien for fyllingen på tilsvarende tidspunkt 77,7 prosent for årene 2002–2021.

Høyest magasinfylling hadde Midt-Norge med 88,9 prosent, mens Sørvest-Norge hadde lavest fylling med 50,4 prosent.

