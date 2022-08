Personer på Østlandet og Sørlandet mest rammet av styrtregn

I Nord-Norge og Trøndelag er tilsvarende tall 26 prosent, skriver Nationen.

Det viser en ny spørreundersøkelse som YouGov har utført på oppdrag for forsikringsselskapet If.

På Vestlandet er andelen som har opplevd styrtregn med vannansamlinger 34 prosent, mens den er 38 prosent på Agder og Sør-Østlandet.

Kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If sier til avisen at store flater som er tettet til med asfalt og bygninger er noe av årsaken til at Østlandet og Sørlandet blir noe hardere rammet av styrtregn.

– I tettsteder og byer er det ofte store flater som er tettet til med asfalt og bygninger, og de naturlige veiene for vannet å trekke ned i bakken finnes ikke lenger, sier Clementz.

[ Styrtregn på vei mot Rogaland og Agder tirsdag ]