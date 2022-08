Omstridt gruveanlegg mangler fremdeles penger til driften

Det skriver NRK.

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har varslet et søksmål mot staten for å stoppe gruveløyvet Nordic Mining fikk til å drive gruveprosjektet på Engebø ved Førdefjorden. Samtidig pågår gruveprosjektet for full maskin.

Administrerende direktør i gruveselskapet Nordic Mining, Ivar Sund Fossum, er optimistisk knyttet til finansieringen.

– Vi håper ganske raskt å få alt på plass. Vi er særdeles optimistiske tilknyttet finansieringen av Engebø, sier Fossum til NRK.

For å kunne begynne gruvedriften har selskapet et finansieringsbehov nærmere 2,5 milliarder kroner, ifølge Finansavisen.

