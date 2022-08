Norske Flyktninghjelpen får prestisjetung pris

Det kunngjorde Conrad N. Hilton Foundation tirsdag. Vinneren får 2,5 millioner dollar i finansiering til sitt arbeid, tilsvarende over 24 millioner kroner.

– Juryens valg av Flyktninghjelpen som mottaker av årets Hilton humanitære pris anerkjenner viktigheten av arbeidet for å hjelpe og beskytte mennesker på flukt mens de lager en ny framtid for seg selv, sier president og administrerende direktør Peter Laugharn.

Over 300 organisasjoner fra hele verden var nominert til den prestisjetunge prisen, som gis hvert år til en ideell organisasjon som bidrar til å lindre menneskelig lidelse.

Valget falt i år på Flyktninghjelpen, som ble rost av juryen for sin ekstraordinære innsats for å møte de store humanitære lidelsene i verden gjennom organisasjonens arbeid for mennesker på flukt.

– Vi er beæret over å motta denne prestisjetunge humanitære prisen i en tid hvor vi blir utfordret som aldri før i å nå, hjelpe og beskytte mennesker som er tvunget til å flykte fra krig og undertrykkelse, sier generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen om pristildelingen.

Flyktninghjelpen er en internasjonal humanitær aktør stiftet i 1946, som jobber for å hjelpe og beskytte mennesker på flukt i noen av verdens mest konfliktfylte områder.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen