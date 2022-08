Forsikringsselskap advarer mot å spare for mye på strømmen i hus og hytter

– Snart kommer høsten og de første frostnettene. Da blir det helt nødvendig å ha tilstrekkelig med varme i hus og hytter så vannet i rørene ikke fryser, sier skadeforebygger Therese Hofstad-Nielsen i forsikringsselskapet Fremtind i en pressemelding.

Hun frykter at de høye strømprisene vil gjøre at noen skrur varmen for mye ned for å kunne håndtere strømregningen.

– Det kan være fristende å spare noen kroner, men det kan gi store kostnader på sikt. Om du får en frost- eller vannskade fordi du har hatt for lite varme i rom med rør, risikerer du å måtte ta deler av regningen selv, sier Hofstad-Nielsen.

I 2021 ble det ifølge Finans Norge registrert over 10 000 frostskader, til en samlet erstatningssum på 552 millioner kroner.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen