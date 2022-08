Bare én av tre mener det er trygt å sykle i Oslo

Andelen som mener det er trygt å sykle i Oslo har likevel økt fra fattige 9 prosent i 2014.

– Det er åpenbart en forbedring, men det var et ganske begredelig utgangspunkt. Mye gjenstår før Oslo er en ekte sykkelby. Målet er at det skal oppleves trygt å sykle for alle, enten man er åtte eller åtti år, sier miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG) i Oslo til Aftenposten.

De siste sju årene er det etablert eller oppgradert mer enn 100 kilometer sykkelvei i hovedstaden, ifølge Stav.

Samtidig har sykkeltrafikken i Oslo økt med vel 50 prosent, ifølge kommunens sykkeltellere. Likevel har ulykkestallene vært stabile.

– Det betyr at risikoen ved å sykle er blitt lavere. Forskning viser at jo flere som sykler, jo tryggere blir det. Da tvinges bilistene også til å ta hensyn, sier Stav.

