Olje- og energiministeren sier faren for strømrasjonering er mindre

Lav magasinfylling og et europeisk energimarked i krise har ført til økt fare for strømrasjonering neste år. Aasland sier imidlertid at farenivået er på vei ned.

– Situasjonen nå er bedre enn ved inngangen til sommeren, sier Aasland til E24.

Han tror at anmodningen til kraftprodusenter om å spare på vannet har fungert.

– Det virker også som om kraftprodusentene tar sitt samfunnsansvar nå. Og det er det viktig at de fortsetter med, sier Aasland.

Ved en eventuell strømrasjonering skal husholdningene skjermes.

– Jeg tror jeg nå kan si at husholdningene skal skjermes for rasjonering til vinteren som kommer, sier han.

