Aasland: – Begrensninger på kraftselskapene kan føre til at strømprisen øker enda mer

– Slik som situasjonen er nå, vil klare beskjeder om å holde igjen på vannet gjøre at strømprisene faktisk kan øke noe, og det er viktig at vi håndterer det. Folk skal være trygge på at de skal få slippe å betale for den økningen gjennom støtteordningen som er etablert. Det er viktig at folk føler trygghet nå, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Han møtte mandag morgen de parlamentariske lederne inn til orientering på Stortinget om regjeringens arbeid med den pågående kraftsituasjonen. Aasland er samtidig usikker på hvor mye strømprisen kan øke om kraftselskapene blir begrenset.

– Det kommer helt an på hvordan systemet faktisk fungerer, vi har sett ekstremt høye priser gjennom sommeren og vi skal sørge for at husholdningene får en god avlastning for det, sier han.

Regjeringen varslet flere nye tiltak for å lette på dagens strømsituasjon. Tiltakene er blant annet at strømstøtteordningen til husstander blir økt til 90 prosent fra 1. september. Endringen vil samtidig bety at strømstøtten i alt vil koste staten milliarder av kroner.

– Foreløpig er kalkulert kostnad på 23 milliarder inneværende år.

Høyre: – Ikke behov for et ekstraordinært møte nå

Stortingets presidentskap skulle mandag formiddag avgjøre om Stortinget skal hasteinnkalles for å behandle strømtiltak, slik flere partier har krevd. Stortinget har egentlig sommerferie til oktober.

Høyre sier det ikke er grunnlag for å ha et ekstraordinært stortingsmøte om strøm før man ser hvilke forslag regjeringen kommer med.

– Vi har ikke noe behov for å ha noe stortingsmøte før regjeringen har gjort jobben. Regjeringen må først gjøre en jobb med en bedriftsordning slik at Stortinget har noe å ta stilling til, sier Høyres energipolitiske talsperson Nikolai Astrup til NTB.

Astrup mener man må vente og se hvilke forslag regjeringen kommer med konkret før man skal ha et møte i Stortinget.

– Kommet oss i møte

– Vi var villige til å innkalle til et stortingsmøte for å få vedtatt 90 prosents strømstøtte til husholdningene fra 1. september. Det har regjeringen allerede kommet oss i møte på, og det kan vedtas med tilbakevirkende kraft i oktober, sier Astrup med henvisning til de nye tiltakene regjeringen kom med søndag.

– Men det det er grunnlag for er å ha et nytt stortingsmøte før oktober der vi tar stilling til en bedriftsstøtteordning, men da må regjeringen først gjøre en jobb med å utrede innholdet til en slik ordning, sier Astrup.

– Handlingslammet

Fremskrittspartiet og Rødt uttrykker i etterkant av møtet at de fortsatt ønsker et ekstraordinært stortingsmøte. Frp-leder Sylvi Listhaug mener regjeringen har vært handlingslammet i møte med strømkrisen.

– Nei, var det umiddelbare svaret fra Listhaug om hun var fornøyd med redegjørelsen fra Aasland.

– Vi har en regjering som ikke gjør nok for å hjelpe folk og bedrifter, sier Listhaug, som mener deres forslag om makspris på strøm ville vært det beste.

– Det ville vært et system som kunne bli satt i gang raskt, sier Listhaug.

Hun sier at det nå er vanlige folk som rammes, samt at bedrifter som taper konkurransekraft.

– Energinasjonen Norge bør ha som utgangspunkt at vi har rimelig strøm, og det vil en makspris på 50 øre sørge for, sier Listhaug.

– Det tar altfor lang tid før regjeringen våkner, og det er det som har vært problemet – at de har vært handlingslammet i møte med denne krisen.

