SV gir ingen strømstøtte til Støre nå

– Vi var bekymret for at strømstøtten det ble enighet om i fjor, ikke var god nok og vil på ingen måte varsle enighet om at 90 prosent over 70 øre kilowattimen er det. Vi vil gå igjennom ulike modeller for strømstøtte med regjeringen og ser fram til samtaler om det, sier fungerende leder Kirsti Bergstø i SV til NTB sent søndag kveld.

Hun kaller forslagene statsministeren og finansministeren la for dagen søndag kveld, for «interessante innspill», men har ingen videre sterke meninger om dem. Hun gir heller ingen forhåndsstøtte som er egnet til å berge Jonas Gahr Støre fra å bli instruert av Stortinget.

Snarere tvert imot er Bergstø tydelig på at SV, i likhet med den øvrige opposisjonen, ønsker å avbryte ferien og innkalle Stortinget for å ta grep om kraftkrisen: – Det er nødvendig å orientere Stortinget i den situasjonen vi er i nå, sier hun.

Har kontakt

Det er kontakt mellom SV og regjeringen, men Bergstø avviser at partiene har diskutert eller forhandlet om mulige støtteordninger for husholdninger og bedrifter, samt hvordan man skal klare å forhindre at krafteksporten fører krisenivåer i vannmagasinene.

– Vi er ikke en situasjon nå der vi sitter og forhandler eller diskuterer ulike løsninger, men det er jo et positivt signal at regjeringen ønsker å ta mer kontroll over krafteksporten, sier Bergstø og sikter til signalene fra Støre om at regjeringen vurderer virkemidler for å begrense krafteksporten hvis fyllingsgraden blir for lav.

Tror på løsning

Hun bekrefter at SV står klare til straks å gå i forhandlinger med regjeringspartiene, slik partiene er forpliktet til gjennom budsjettavtalen fra i fjor, og at hun har tro på at det er mulig å finne løsninger partiene kan enes om.

– Det er også mulig å gjøre justeringer underveis fram til en mer permanent støtteordning er på plass, sier hun.

Det er nestleder Torgeir Knag Fylkesnes som vil representere SV under møtet på Statsministerens kontor mandag morgen. Der vil også de parlamentariske lederne fra resten av partiene på Stortinget delta.

Et par timer senere setter presidentskapet seg ned for å vurdere hvorvidt Stortinget samles i ferien.

