Riksadvokaten vil heller straffeforfølge narkoselgere enn narkobrukere

– Vi må se på hva slags kriminalitet det egentlig dreier seg om, å bruke narkotika. Det er jo i første rekke en form for selvskading vi snakker om, sier Maurud til NRK.

Det var i fjor sommer at rusreformen ble nedstemt i Stortinget, hvor et flertall bestående av Ap, Sp og Frp sa nei. Høyre sa tidligere i sommer at de vil gjøre et nytt forsøk på å banke gjennom reformen.

Forslaget gikk ut på at narkotika fortsatt skal være forbudt, men at bruk og besittelse av mindre mengder narkotika til eget bruk skal avkriminaliseres og ikke lenger straffes. Riksadvokaten selv støttet reformen.

– Jeg tror at vi bør fortsatt bruke energi og krefter på å ta de som innfører, som selger, altså som setter andre i stand til å bruke narkotika, sier Maurud.

Frp var blant partiene som stemte imot Solberg-regjeringens rusreform. Frps Per-Willy Amundsen stiller seg kritisk til at riksadvokat Maurud kommer med politiske meninger i saken.

– Det i en sak hvor det er stor uenighet og strid, faktisk en ganske betent strid innad i Stortinget, så er det veldig problematisk at riksadvokaten kommer med veldig tydelige politiske meninger, sier han.

Riksadvokaten ønsker ikke å kommentere Amundsens kritikk.

