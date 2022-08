Regjeringen øker strømstøtten for husstander til 90 prosent fra 1. september

Under et døgn før Stortingets presidentskap skal samles for å vurdere å avbryte sommerferien, varsler regjeringen nå at den kommer med flere nye tiltak, melder NRK og TV2.

Strømstøtteordningen til husstander blir økt til 90 prosent fra 1. september – en måned enn tidligere planlagt.

– Dette gir en forsikring når prisen går over 70 øre, da blir det 90 prosent støtte. Nordmenn er avhengig av strøm, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Regjeringen kommer også med et virkemiddel for å sikre at ikke magasinfyllingen blir for lav.

– Vi vil forsikre oss mot at fyllingsgraden blir for lav. Om den blir det, må vi holde igjen på eksport, slik at vi alltid vil ha god magasinfylling i Norge, sier Støre.

Han understreker at dette gjelder i Sør-Norge. Lenger nord i landet er situasjonen en annen, og de eksporterer som normalt.