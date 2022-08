Regjeringen lover økt strømstøtte tidligere og vurderer begrensninger i eksporten

Under et døgn før Stortingets presidentskap skal samles for å vurdere å avbryte sommerferien, varsler regjeringen nå at den kommer med flere nye tiltak, melder NRK og TV 2.

* Strømstøtteordningen til husstander blir økt til 90 prosent fra 1. september – en måned enn tidligere planlagt.

* Det blir gitt mulighet til å forsterke reguleringen for å sikre forsyningssikkerhet. Når magasinfyllingen blir lavere enn det som er normalt for årstiden, skal muligheten for eksport begrenses.

* Regjeringen varsler strømstøtte til den delen av næringslivet som er hardest rammet av rekordhøye kraftpriser.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) skal møte de parlamentariske lederne mandag klokka 8.30 for å orientere om regjeringens arbeid med kraftkrisen. To timer senere møter han LO og NHO for å drøfte situasjonen for næringslivet. Deretter skal presidentskapet vurdere om det er nødvendig å avbryte stortingsferien for å få tatt grep om strømsituasjonen.

Økt støtte tidligere

Statsminister Jonas Gahr Støre bekrefter overfor NRK og TV 2 at staten kommer til å ta en enda større del av strømregningen til husstandene – og at den kommer til å gjøre det på et tidligere tidspunkt enn opprinnelig planlagt.

– Dette gir en forsikring når prisen går over 70 øre, da blir det 90 prosent støtte. Nordmenn er avhengige av strøm, sier han.

Regjeringen jobber også med strømtiltak for næringslivet, men statsministeren ønsker ikke å si noe konkret om hva som ligger på bordet nå. Han skal møte partene i arbeidslivet mandag klokka 10, hvor nettopp tiltak for å avhjelpe bedriftenes situasjon er tema. Regjeringen har ennå ikke en fiks ferdig løsning.

– Vi ønsker å høre med LO og NHO. De har oversikten over hvordan bedriftene har det. Dette er et sammensatt bilde, så jeg ønsker å være treffsikker på hvordan vi lager en ordning som faktisk treffet og som ikke har negative effekter, sier han.

LO er med

LO er med på å se på en støtteordning for bedriftene, forsikrer leder Peggy Hessen Følsvik overfor NTB.

– Men vi er tydelige på at en sånn ordning må ha sterke begrensninger slik at den ikke kan utnyttes, sier hun.

– Det må ikke tas utbytte eller bonuser i forbindelse med strømpakken. Det er skattepengene vi skal bruke, og da må vi være helt sikre på at det går til de bedriftene som har behov for det, sier LO-lederen.

Støre understreker at begrensningen av strømeksport gjelder i Sør-Norge.

– Vi vil forsikre oss mot at fyllingsgraden blir for lav. Om den blir det, må vi holde igjen på eksport, slik at vi alltid vil ha god magasinfylling i Norge, sier Støre.

Lenger nord i landet er situasjonen en annen, og de eksporterer som normalt, sier Støre.