Høyre: Glad for at regjeringen har lyttet

– Jeg er veldig glad for at regjeringen lytter til Høyre og øker strømstøtten allerede fra 1. september, men det haster å få på plass en ordning for bedriftene, sier energipolitiker Nikolai Astrup i Høyre.

Han påpeker at Høyre foreslo en egen strømstøtte for bedriftene allerede i januar, og framholder at det «over hele Sør-Norge er det små og mellomstore bedrifter som venter på hjelp».

– Det er bra at regjeringen sier at de jobber med saken, men det er altfor sent. Den burde vært på plass for lenge siden, sier han.

