Regjeringens varsler søndag at den vil øke strømstøtten til husstander til 90 prosent fra 1. september – en måned enn tidligere planlagt. Det gjelde for kostnader over 70 øre per kilowattime.

– Det er godt mulig Høyre er fornøyd med dette, siden de foreslo å gi det samme lommerusket selv nylig, men det er en hån mot folk. Det eneste som virkelig vil avhjelpe situasjonen, er Frps forslag om 50 øre makspris på strøm for alle, også bedrifter, sier Listhaug i en kommentar til NTB.

(©NTB)