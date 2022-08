Frp-er langer ut mot Høyres strømpolitikk: Tafatt og uansvarlig

Høyre er med på å hasteinnkalle Stortinget for å finne en løsning på strømkrisen. Men partiet vil si nei til makspris og begrensninger i energieksporten, sa Nikolai Astrup til Klassekampen tidligere i uka.

– Høyre har enn så lenge vært den største bremseklossen i å innføre fornuftig energipolitikk i denne krisen, ved siden av regjeringen. De avfeier fremdeles blankt forslag som begrensning og regulering av krafteksporten, sier Nilsen til NTB.

Han sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget og er elkraftingeniør av yrke.

– Hvis Nikolai Astrup er sitert riktig i Klassekampen, så består Høyres energipolitikk i å styre med åpne øyner mot en krise med tomme vannmagasiner, for så å be til høyere makter om at det skal regne, sier Nilsen.

– Så tafatt og passivt kan vi ikke drive energipolitikk. Det er uansvarlig, sier han.

[ Erna vil bli stjerna igjen – dette er Høyre-lederens plan for å få det til ]

Makspris og begrensning av eksporten

Frp har foreslått en makspris på 50 øre, skroting av elektrifiseringen av sokkelen, utbygging av ny vannkraft, krav til magasinfylling og begrensning av strømeksporten.

– Høyre setter sin lit til at et marked som er fullstendig ute av spill skal ordne opp i situasjonen. Det har vi ingen tro på, sier Nilsen.

Energipolitiker Nikolai Astrup i Høyre kjenner seg ikke igjen i kritikken fra Frp og påpeker at Høyre har tatt til orde for å øke strømstøtten til folk.

– Og vi har helt siden januar forsøkt å få flertallet på stortinget med oss om å innføre en egen strømstøtte for bedriftene, sier han til NTB.

[ Kan sende strømregninga til kommuner og rikinger – slik vil partiene sikre makspris ]

– Ond sirkel

– Forslaget er bitte litt bedre enn det regjeringen legger på bordet. Vi står fremdeles på vårt forslag om en strømstøtte fra 50 øre, for enkelhets skyld kaller vi det en makspris. Den prisen er fremdeles 60 prosent over normalprisen de siste ti årene, sier Frps Marius Arion Nilsen.

– Med strømstøtte alene vil vel prisene fortsette å stige og stige, og regningen til staten for strømstøtten det samme?

– Det er en ond sirkel. Det er derfor vi ikke foreslår dette tiltaket alene. Vi må få normalisert kraftsituasjonen i Norge. Men fram til det må vi ha en strømstøtte som treffer bredt og som gjør at næringslivet overlever, sier Nilsen.

Vil på lag med Støre og Vedum

Han sier at han håper regjeringen og Stortinget kan bli enige om både makspris og begrensning av eksporten.

– Så det blir et partnerskap med Frp og regjeringen heller enn Frp og Høyre om strøm?

– Det ser sånn ut. Med Høyre sin energipolitikk er det en «sitte og vente og se»-holdning. Høyres politikk sannsynliggjør at mer kraft frigjøres framover, men da på grunn av at bedrifter går konkurs og ikke bruker strømmen mer, ikke fordi markedet og systemene ordner opp selv, sier Nilsen.

Frp-eren er klar på at begrensning av energieksporten vil ha effekt. Det er noe regjeringen også jobber med.

– Du skal lete lenge for å finne en ekspert som snakker oss imot om at en høyere fyllingsgrad gir lavere priser.

Høyre åpner for krav om en viss fyllingsgrad i magasinene, men er uenig med Frp er kravet om makspris, ifølge Astrup.

– Vi har et energisystem som har tjent Norge godt gjennom flere tiår, og som også Frp har vært med på å utforme. Den energikrisen Europa opplever nå krever at vi gjennomfører tiltak som letter på byrden for både folk og bedrifter – men vi må unngå tiltak som kan virke gode på meningsmålingene på kort sikt, men gjør energisituasjonen verre på lang sikt, sier han.

[ Regjeringen lover mer i strømstøtte til folk flest ]