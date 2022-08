Erna vil bli stjerna igjen – dette er Høyre-lederens plan for å få det til

– Jeg har lyst til å bli statsminister igjen. Absolutt. Det er derfor jeg fortsatt er partileder i Høyre, sier Solberg til NTB.

Men hun legger ydmykt til at det bare vil skje dersom partiet hennes ønsker det.

– Jeg skal ikke stå i veien om noen unge i partiet vil overta stafettpinnen. Partiet får ta den diskusjonen. Men jeg har lyst, slår hun fast.

[ Solberg vil ha flere nye veier for å få ned antallet dødsulykker ]

Bereder grunnen

I en blåmalt Høyre-buss skal Solberg denne høsten farte land og strand rundt og drive valgkamp – over ett år før neste års kommune- og fylkestingsvalg. Rikspressen henger på slep. I tillegg er hun å stadig å se i nyhetsbildet og i humorprogrammer på TV og radio.

Slik vil hun berede grunnen for at Høyre beholder posisjonen som Norges suverent største parti og slik øke sjansen for en ny runde i statsministerstolen. Selv om det er tre år til neste stortingsvalg, har oppvarmingen allerede begynt.

– Hvor lenge har dette vært planen din?

– Jeg tar ikke sånne lange beslutninger, jeg tar de litt på veien.

Om hun får drømmen oppfylt, vil hun bli Norges lengstsittende kvinnelige statsminister.

– Har du tenkt å overta rollen som landsmoder etter Gro Harlem Brundtland?

– Ingen kan overta en rolle som landsmoder. Det kommer litt an på hvordan folk ser på det. Kanskje blir jeg landsmoder for noen, men ikke for andre. Det har nok litt med politiske preferanser å gjøre.

[ Høyre krever økt strømstøtte – sier ja til hasteinnkalling av Stortinget ]

Mye ugjort

Slike ting bruker hun uansett ikke mye tid på å tenke på. For Solberg er hverdagspolitikken viktigst.

– Det er fortsatt mange ting jeg har lyst til å gjøre i norsk politikk og med det norske samfunnet. For eksempel å få flere som står utenfor arbeidsmarkedet, inn i jobb og gjøre skolen vår enda bedre. Jeg finner det stimulerende og interessant å se nye problemstillinger og finne løsninger på disse, sier hun.

– Det norske samfunnet er utrolig flott, men har noen utfordringer foran seg. Blant annet dette som dreier seg om mangelen på arbeidskraft. Vi må gjøre noen reformer framover som bidrar til at vi bruker arbeidskraften på riktig måte.

– Du fikk drømmen om en firepartiregjering oppfylt, men samarbeidet røyk. Nærer du fortsatt den samme drømmen?

– Selvfølgelig ønsker jeg meg en firepartiregjering. Men jeg er realistisk. Det kan godt tenkes at det er vanskelig å få fire partier til å sitte sammen i en regjering. Men et samarbeid må utgå av de fire partiene som utgjør borgerlig side i norsk politikk.

– Hva er den viktigste lærdommen fra det forrige regjeringssamarbeidet?

– Man må diskutere planene for samarbeid godt på forhånd, sånn at man ikke må forhandle hele tiden på nye saker. Hovedlinjene må ligge fast. Noe av dette hadde vi i Nydalen, men ikke nok. Det bør vi sørge for at vi gjør på et bredt plan, og vi må forankre det grundig.

[ Erna Solberg: – Har ikke tenkt å slutte i norsk politikk ]

Ikke gjort det så verst

Dersom de borgerlige vinner valget i 2025, vil Solberg være 68 år når neste fireårsperiode utløper i 2029.

– En passe alder for å trekke seg tilbake?

– Nå mener jo jeg at folk må stå lenger i arbeidslivet. Men det får være opp til den enkelte, sier Solberg, som selv viser til speaker i den amerikanske Kongressen Nancy Pelosi, som stiller til gjenvalg i en alder av 82.

– Når historiebøkene skrives engang i framtiden, hvilke ord håper du blir brukt om deg?

– Det har jeg egentlig aldri tenkt på. Kanskje «hun gjorde det ikke så verst», ler Solberg.

[ «Vi er heldige i Norge. Tross alt» ]