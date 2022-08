Sommeren er ikke over – stigende temperaturer i vente i Sør-Norge

August er den siste sommermåneden, og høstmåneden september ligger og lurer der i det fjerne.

Men sommeren er ennå ikke over, og det ligger an til noen varme sommerdager fremover – særlig for dem som bor på Sør- og Østlandet.

– I starten av uka blir det vind, men mot helgen ser ut til å bli mye sol, lite vind og høye temperaturer som nok bikker 25 grader, sier statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl ved Meteorologisk institutt til NTB.

I helgen var det relativt kaldt enkelte steder i Sør-Norge, med frost i fjellet og snø på fjelltoppene. Men nå går det mot varmere vær. Lavtrykket som har ligget over deler av Sør-Norge den siste uka, vil trekke nordover, mens et høytrykk bygger seg opp.

Også fint i vest

Også på Vestlandet vil det bli lettere vær, selv om starten av uka først vil preges av pålandsvind fra havet med litt nedbør.

Men utover uka vil også vestlendingene nyte godt av sol og temperaturer over 20 grader.

Situasjonen er noenlunde den samme for Midt-Norge.

– Uka starter med perioder med kuling langs kysten, og regn av og på. Det blir nok ikke så stor forskjell på temperaturene natt og dag – det blir ikke særlig kaldt om natten, men heller ikke særlig varmt om dagen. Mot helgen blir det varmere med stille og rolig vær, sier Escobar.

Regn og vind i nord

Nordlendingene blir derimot nødt til å holde paraplyen klar. Landsdelen må nemlig forholde seg til to ulike lavtrykk fremover.

– Det første lavtrykket kommer fra Finland og byr på en del nedbør på kort tid, samt muligheter for torden, sier Escobar.

Dette lavtrykket vil gi seg i løpet av helgen, noe som åpner opp for et par dager med litt lettere vær. Mandag og tirsdag blir det enkelte steder mulighet for sol og temperaturer rundt 20 grader på det varmeste.

Men et omfattende lavtrykk er på vei inn i Norskehavet mot Nord-Norge og vil sørge for at resten av uka og helgen vil preges av pålandsvind, kuling langs kysten og regnvær av og på.

– Dette lavtrykket vil etter hvert dø ut, men så lenge pålandsvinden fortsetter, vil ikke det hjelpe så mye. Nord-Norge havner i skvisen mellom lavtrykk og høytrykk, sier Escobar.

Stabilt vær fremover

Han vil ikke anslå hvor lenge høytrykket over Sør-Norge vil holde seg, men sier at det er signaler om at det kan vare noe lenger utover neste helg.

– Høytrykk har jo alltids en ende. Men det som har vært tendensen tidligere i disse modellene våre som går over litt lengre tid, er at siste delen av sommeren ser ut til å gi litt mer stabilt vær enn i starten, sier meteorologen.

Det har vært historiske lave nivåer i vannmagasinene den siste tiden, og det er vekslende hvordan den neste uken vil hjelpe.

– Det er ikke ventet mye nedbør i områdene øst for fjellene i Sør-Norge. På Vestlandet, Trøndelag og særlig i Nord-Norge vil det bli påfyll av nedbør, sier meteorologen.