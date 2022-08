Gass kan være billigere enn strøm til oppvarming

Gassoppvarming blir kun billigere enn strøm for dem som ikke får strømstøtte, skriver Nettavisen. Det gjelder bedrifter, hytter og andre sekundærboliger.

Man kan i dag bytte gassflasker med propan til mellom 30 og 35 kroner per kilo. Ifølge produsentene får man cirka 13 kilowattimer per kilo propan. Prisen blir da rundt 2,30-2,70 kroner per kilowatt varmeeffekt med gass.

Til sammenligning var strømprisen inkludert nettleie på Vest- og Østlandet rundt 3,50 kroner denne uka.

Bruk av propanoppvarming er imidlertid ikke uten ulemper. Mobile ovner som blir svært varme, er forbundet med brannfare. Det kan også være fare for lekkasje.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er opptatt av at sikkerheten blir tatt på alvor dersom gassovner skal brukes.

– Både gasslekkasjer og kullosforgiftning er potensielle farer ved bruk av innendørs gassapparater. Om du følger bruksanvisningen og tar noen enkle forholdsregler, så er flyttbare gassovner likevel en god, alternativ varmekilde for dem som ikke har tilgang på vedovn eller peis, sier fungerende DSB-direktør Johan Marius Ly til Nettavisen.

