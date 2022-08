4.000 færre nye studentboliger enn det ble bevilget penger til

Studentsamskipnadene og Ola Borten Moe (Sp), minister for høyere utdanning, har lagt skylden på hverandre for at det fortsatt er mange studenter som står i boligkø.

Borten Moe påpeker at det er bevilget midler, mens studentsamskipnadene har bedt om mer.

Aftenposten skriver at det er bevilget penger til bygging av 13.300 studentboliger fra 2013 til 2019, mens det fra 2015 til 2021 var 9.327 nye boliger som sto klare.

– Prisnivået på bygging er mye høyere enn da man satte prisnivået i 2018, sier styreleder Hans Erik Stormoen i Samskipnadsrådet.

I 2018 var siste gang satsen ble hevet. Staten beregner nå en kostnad på litt over 1 million kroner i storbyene, og 955.000 ellers i landet, per boenhet. Det er for lite, mener Stormoen.

