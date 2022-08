Det skriver Khrono.

– Pandemien er over og studenter og arbeidsinnvandrerne er kommet tilbake til byene. Samtidig har det vært lav aktivitet på byggefronten. Dermed blir det et stort etterspørselsoverskudd, sier Grytten.

Grytten tror det blir et prishopp i husleie for studentene i august, og at situasjonen vil roe seg utover september og oktober.

[ Ber studentene se utenfor ring 3 ]