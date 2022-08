Siktelsen endres fra uaktsomt til forsettlig drap for Askim-siktet

Det opplyser Øst politidistrikt i en pressemelding.

– Øst politidistrikt vil fredag begjære at siktede fengsles i ytterligere fire uker på grunn av fortsatt fare for bevisforspillelse. Fengslingsmøte finner sted ved Follo og Nordre Østfold tingrett klokka 10, opplyser Politiinspektør Lars Reinholdt-Østbye i Øst politidistrikt.

Siktede er tidligere ilagt besøksforbud overfor avdøde i en straffesak tilhørende Oslo politidistrikt.

Politiet opplyser at det har kommet få tips i saken. De ønsker fortsatt å komme i kontakt med personer som natt til tirsdag 19. juli kjørte, eller var i området mellom Bjørkelangen og Løken i tidsrommet klokka 3.30 til 5.

Det var tirsdag 19. juli at en kvinne i 40-årene ble funnet med livstruende skader i Askim. Det ble satt i gang livreddende førstehjelp, men kvinnens liv sto ikke til å redde. En mann i 50-årene ble først siktet for uaktsomt drap og ble varetektsfengslet i to uker.

I fengslingsmøtet forklarte han imidlertid at det hele var en ulykke og at kvinnen hoppet ut av bilen i svært høy fart. Han erkjenner ikke straffskyld. Mannen har i avhør sagt at han og kvinnen var kjærester. Tidligere rettskjennelser viser at de to har hatt et vanskelig forhold.

