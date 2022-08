Tidligere LO-leder: Kraftkrisen er Støres store test som statsminister

Tirsdag kunne FriFagbevegelse fortelle at tålmodigheten er i ferd med å renne ut i fagbevegelsen.

To forbundsledere i LO, Frode Alfheim og Jørn Eggum, krever en maksimal totalpris på strøm. De gir statsminister Jonas Gahr Støre frist til statsbudsjettet legges fram i oktober til å agere.

Tidligere LO-leder Roar Flåthen forstår de to forbundslederne utmerket godt. Han har i lengre tid etterlyst strukturelle grep for å komme ut av kraftkrisen og lande den med begge beina godt plantet på bakken.

Flåthen var leder av LO fra 2007 til 2013. Som LO-leder og fagforeningsmann var han tungt inne i debattene om å sikre et levelig kraftregime for norsk industri.

– Vannkraften er blitt en markedsvare uten kontroll og styring. Det kan ikke fortsette, sier han til FriFagbevegelse.

– Må først ta hensyn til vår egen befolkning

Flåthen mener det nå må tas grep.

– Det er det bare regjeringen som kan gjøre. Ingen andre.

Han presiserer at han mest av alt ønsker at Jonas Gahr Støre skal lykkes med å takle kraftkrisen og dermed i sin statsminister-gjerning.

– Han har en stor utfordring som statsminister, men det må han takle. Samtidig kan det også være med å bestemme hans renomme eller ettermæle som statsminister. Det er lokalvalg neste år. Og det kommer også et stortingsvalg om tre år. Gro og Jens har klart det, sier Flåthen.

Han er selvfølgelig klar over at krigen i Ukraina har forsterket situasjonen, men han mener kraftkrisen begynte før det.

– Koblingen til kontinentet og måten vannkrafta selges på gjør at gassprisene spiller inn på prisfastsettingen. Det er noe nytt. Jeg må jo si at det er spesielt at man i nord kan eksportere strøm langt billigere til Sverige og Finland enn man gjør til Europa fra øst, sør og vest, sier Flåthen.

[ Frp frykter Norge ikke får nok strøm i vinter: – Vage ord og vage løfter fra Støre ]

Han mener NVE og Statnett må få større ansvar for å sikre at man ikke tømmer magasinene, og at man ikke fortsetter å eksportere strøm når bassengene tømmes.

– I dag er det få reguleringsmekanismer i dette systemet, mener Flåthen.

– Det er jo glimrende at man kan selge strøm som er til overs til utlandet, men først må man jo ta hensyn til vår egen befolkning og vår egen industri, mener han.

Derfor vil Flåthen ha kontroll over prissettingen.

– Markedskreftene har tatt over styringen. Som god sosialdemokrat mener jeg det er feil, sier han.

– Nå er det tid for handling

Fungerende SV-leder Kirsti Bergstø forstår veldig godt utålmodigheten i LO.

– Den deler SV fullt ut. Over lang tid har vi allerede vært i en alvorlig situasjon. Både folk, industri og mindre bedrifter sliter stort. Vi frykter det både kan resultere i tap av arbeidsplasser og enda større forskjeller om det ikke blir tatt grep nå, sier Kirsti Bergstø til FriFagbevegelse.

Hun registrerer at regjeringen stadig signaliserer at de vurderer ulike tiltak. Men hun mener tiden for vurdering for lengst er forbi.

– Nå er det tid for handling, er hennes klare beskjed.

SV har i en lengre periode ønsket forhandlinger med regjeringen om en mer politisk kontroll over kraften. Bergstø mener det er helt nødvendig for å få en bedre styring av den verdifulle kraften. Og for at kraften skal være en ressurs for landets innbyggere

– I tillegg er det flere ting som må gjøres mer akutt. En forbedret strømstøtte, både for folk og bedrifter. Vi trenger en fast prisavtale for å skape forutsigbarhet slik LO-toppene krever, sier Bergstø.

I tillegg mener hun regjeringen må sørge for en høyere magasinfylling, og reforhandle avtaler om utenlandskabler. Hun mener det er fullt mulig med tanke på å beholde en forsyningssikkerhet og lavere pris i Norge. Det kan gjøres hvis allmenne hensyn tilsier at det er behov for det.

– Og det mener jeg absolutt må gjelde nå, mener Bergstø.

SV vil også ha en bedre støtteordning for energieffektivisering.

[ – Kablene er hovedårsaken til at strømprisene har gått bananas, mener forsker ]

– Tiden er over for å vente og se

Nestleder i Rødt, Marie Sneve Martinussen, mener dette er en viktig beskjed fra fagbevegelsen.

– Dette er i realiteten en makspris. Det er et krav som kan sørge for at strømkundene i Norge ikke betaler en vilt høy pris, langt over hva det koster kraftprodusentene å produsere, sier hun i en kommentar til FriFagbevegelse.

Hun mener også at regjeringen nå må levere.

– Statsministeren har heller brukt tida på å sable ned ideen om makspris, som mange har krevd lenge. Vi har foreslått det siden januar, uten gehør.

– Med et kraftopprør blant ordførere og fagbevegelse håper vi det setter fart på regjeringa. De må også regulere krafteksporten og kraftprodusentene, i en tid med rekordtørre magasiner. Tiden er over for å vente og se, sier Marie Sneve Martinussen.

Statsminister Jonas Gahr Støre er på ferie og hans kontor viser derfor til Olje- og energidepartementet. De har så langt ikke besvart henvendelsene fra FriFagbevegelse.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

[ Ap-ordførere krever nye strømtiltak fra egen regjering ]