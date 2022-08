Rekorddyrt å leie bolig i Oslo

– Jeg er bekymret over utviklingen både på kort og lang sikt. I høst tror jeg vi kan vente oss medieoppslag med studenter som må sove i gymsaler etter at semesteret har startet, sier daglig leder Kjetil J. Olsen i Husleie.no til DN.

For Norge og leilighetsstørrelser sett under ett er prisen i juli i snitt 9.555 kroner, en økning på 4 prosent fra i fjor, ifølge tall fra Husleie.no. For toroms er snittprisen 10.597 kroner.

Prisene er aller høyest i Oslo, hvor en toromsleilighet koster 13.870 kroner i måneden, en økning på 7 prosent fra juli i fjor. Husleie.no har aldri tidligere registrert et høyere tall.

