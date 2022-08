Gerd-Liv Valla kritiserer regjeringen i kraftsaken

– Det virker for meg veldig passivt å be kraftprodusentene om å passe på at fyllingsgraden er høy nok. Man kan ikke bare be om det, man må instruere om det. Har man ikke virkemidler, lover eller regler som gjør det mulig, så må man skaffe seg det, sier Valla til NRK.

Hun har engasjert seg i Alternativ Energikommisjon og retter nå sterk kritikk må så vel kraftbransjen, som regjeringen.

– Strøm er ikke en vare. Det har den dessverre blitt. Og det er noen som skor seg veldig på den varen – mens andre blør. For meg opplagt at her må ta det tas politiske grep, sier Valla.

Hun viser til Frankrike, hvor regjeringen har innført makspris på strøm og instruert produsentene om å prioritere innenlandske kunder – forbrukere og næringslivet – først.

– Da skjønner ikke jeg, og veldig mange andre for står heller ikke, hvorfor vi ikke kan gjøre det samme, sier hun.

Regjeringen har varslet nye tiltak omgående for å avhjelpe strømkrisen. Statsminister Jonas Gahr Støre poengterer at Norge uansett er en del av det europeiske kraftmarkedet og avhengig av muligheten til å importere kraft.

– Vi er avhengig av kraftutveksling med andre land. Vi kan ikke stenge oss av fra det. Når det er tørrår i Norge, er vi avhengig av det, med lav fyllingsgrad og lav produksjon, og det har vi nå, sier Støre til NRK.

