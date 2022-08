FHI: Uforutsigbar koronasituasjon – venter smitteøkning etter ferien

– Situasjonen er fortsatt uforutsigbar, og vi er forberedt på en økning i smitte igjen når befolkningen etter hvert vender tilbake etter sommerferien, sier direktør for smittevern Trygve Ottersen, i en pressemelding.

Situasjonen kan også endre seg dersom det kommer nye varianter av koronaviruset som er mer smittsomme enn de vi har nå, skriver Folkehelseinstituttet i sin siste rapport for ukene 29 og 30.

Fremover er det viktig at personer over 75 år og sykehjemsbeboere tar en fjerde dose med koronavaksine. Disse gruppene skal få tilbud om vaksine i kommunen de bor i.

Forventer flere på sykehus

– For øvrig kan samfunnet fortsette med normal hverdag uten egne smitteverntiltak mot covid-19, sier Ottesen.

Nedgangen i antallet nye pasienter som er innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak har flatet ut den siste uken. Fremover forventer FHI at antallet nye innlagte i sykehus vil stige.

I uke 28 ble 198 personer lagt inn på sykehus med covid-19, det var en nedgang fra 280 i uke 28. Nedgangen til uke 30 er ikke så bratt, 192 nye pasienter ble innlagt forrige uke.

For uke 31 forventer FHI at antallet nye pasienter innlagt med covid-19 i norske sykehus vil øke.

Usikre tall på dødstall

Det er ikke registrert noen dødsfall som skyldes covid-19 i uke 30. Det er nedgang fra 8 dødsfall i uke 29.

Dette er en kraftig nedgang fra uke 28 og 27 da de registrere dødstallene var henholdsvis 97 og 88.

FHI skriver i den siste ukerapporten at det er større usikkerheten knyttet til de registrerte dødstallene for de to siste ukene enn det som er normalt. De venter at dødstallene for uke 29 og 30 vil bli oppjustert.

Nivået av totaldødelighet har så langt i 2022 vært som ventet med unntak av uke 11,12 og 25 står det i ukerapporten.

