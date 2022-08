Politiet har foreløpig ikke gått ut med kjønn og alder på verken de to som er drept, eller på mannen som er pågrepet og tirsdag blir varetektsfengslet i fire uker.

– Vi har ikke gått ut med hvem som er involvert i denne saken per nå. Vi kan si at vi er ukjent med eventuelle relasjoner slik saken ligger an nå, sier politiadvokat Julie Dalsveen til NRK.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen