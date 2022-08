Helge Lurås lanserer ny avis i slutten av august

I juni ble det kjent at Lurås ble sagt opp på dagen av styret i Resett, etter en lengre konflikt mellom den tidligere redaktøren og styret. Måneden etter kunne Kampanje melde at han hadde mottatt bud på sine aksjer i Resett.

Nå bekrefter Lurås overfor Journalisten at aksjeposten på snaue 15 prosent Resett er solgt.

– Jeg skrev til styret at jeg var interessert i bud over 250.000 kroner. Jeg fikk litt over 253.000 kroner, og sa ja til det, sier Lurås til Journalisten.

Nå skal Lurås starte opp en ny nettavis, en avis som han tidligere har sagt vil ha en mer analytisk og seriøs profil enn Resett.

– Vi har en Facebook-side allerede, uten at vi har lansert noe navn. Vi tar sikte på å lansere 25. august, sier han.

