Fredsprisvinnerne Ressa og Muratov kommer til Oslo i høst

– Vi er veldig glade for å kunne presentere de to på samme scene igjen, snart ett år etter at de ble kunngjort som fredsprisvinnere., sier direktør Kjersti Fløgstad ved Nobels Fredssenter i en pressemelding.

Journalistene Maria Ressa og Dmitrij Muratov ble tildelt Nobels fredspris i fjor for sin kamp for ytringsfrihet på Filippinene og i Russland. Siden de mottok prisen i desember har situasjonen blitt forverret for dem begge.

Invasjonen av Ukraina, og den påfølgende sensuren av frie medier, har gjort det umulig for Muratov å utgi avisen sin, Novaja Gazeta, i Russland. Samtidig risikerer Ressa fengsel for ærekrenkelser og nyhetsstedet Rappler, som hun er redaktør for, er truet med stenging.

– Alt som har skjedd siden den gang viser jo hvor viktig og riktig denne prisen var, tilføyer Fløgstad.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen