Bykirka på Otta holder gudstjeneste etter dobbeltdrapet

Bykirka på Otta har åpnet sine dører for alle dem som måtte ha behov for noen å snakke med etter dobbeltdrapet mandag. Det er også der det blir avholdt en egen gudstjeneste klokka 19 tirsdag, opplyser ordfører i Sel, Pål Ellingsbø.

– Min oppfatning er at det er en slags følelse av avmakt og tomhet i dag over at slike ting kan skje i kommunen. Det skaper jo uro i et lite lokalsamfunn, så vi må jobbe med å gjenopprette den roen og tilliten i samfunnet som vi har. Nå må vi stå sammen og komme oss gjennom dette, sier Ellingsbø til NTB.

– Kommunens kriseteam er fortsatt operativt og driver med bistand til politiets arbeid og ivaretakelse av berørte personer i hendelsen. Kommunen stiller ressurser tilgjengelig der politiet ser behov for det, og gir støtte til egne innbyggere som har behov for det, sier ordføreren.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen