14.000 i kø for å få studentbolig – studentleder er bekymret

Det er en nedgang fra før pandemien, da det var over 17.000 studenter i boligkø på samme tidspunkt, skriver Samskipnadsrådet i en pressemelding.

Mye av nedgangen skyldes at Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim ikke lenger har ventelister. 16.322 har fått studentbolig.

– Det er fortsatt mange studentsamskipnader som har ledige hybler, så flere av studentene på venteliste vil få tilbud om studentbolig. Vi skal fortsette å jobbe for at enda flere studenter kan bo i studentbolig, da trenger vi både kommunene og staten på laget, sier styreleder i Samskipnadsrådet, Hans Erik Stormoen.

Bekymret studentleder

Norsk studentorganisasjon (NSO) mener tallene ikke er noe å juble for.

– Jeg er bekymret for alle de studentene som nå står uten et sted å bo så nærme studiestart, sier NSO-leder Maika Marie Godal Dam.

Hun påpeker at nedgangen i køtallene ikke kan forklares med lavere etterspørsel, men at flere har gått bort fra å ha ventelister.

– Det er trist å se at det etter tre år med en storsatsing på studentboliger fra regjeringens side, står nesten like mange studenter i kø nå, som i 2019, sier Dam.

Lengst venteliste er det ikke overraskende hos Studentsamskipnaden i Oslo, der det er 6.431 som venter på studentbolig, mens 4.085 har fått tildelt.

Også hos Studentsamskipnaden på Vestlandet (2.680) og Norges arktiske studentsamskipnad (1.965) er det over 1.000 studenter i boligkø. Hos sistnevnte er det drøyt 1.603 som har fått tildelt bolig.

Av de andre samskipnadene er det kun Ås som har lengre venteliste (470) enn antallet som har fått tildelt bolig (205).

Ber regjeringen ta grep

Samskipnadsrådet ønsker å bygge flere studentboliger, men opplyser at økte byggekostnader gjør at statens fastsatte kostnadsramme for slike prosjekter ikke er tilstrekkelige.

– Da må vi velge mellom å la være å bygge, eller å bygge uten tilskudd med den konsekvens at husleien til studentene blir høyere enn den trenger å være, sier Stormoen.

Han ber regjeringen og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe ta tak i saken.

– Vi trenger en kostnadsramme som gjenspeiler de reelle kostnadene for å bygge studentboliger, og der henger regjeringen etter. Vi forventer at Borten Moe tar tak i dette, slik at vi kan realisere enda flere boliger med så lav husleie som mulig til studentene, sier Stormoen.

