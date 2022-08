Redningsaksjon etter observasjon av førerløs båt

– Vi har iverksatt søk etter meldinger om en fritidsbåt uten fører som hadde fart gjennom vannet. Noen må ha satt den i gang, og vår hypotese er at den personen kan ha falt over bord, sier redningsleder Per Hognaland i Hovedredningssentralen til NTB.

Han opplyser at det er satt inn store ressurser i leteaksjonen etter en eventuell person.

– Vi har kontroll på båten, men den er tom. Vi har sendt ut May Day-signal, og alle båter i området bes om å holde utkikk, og enkelte deltar også i søket fra sivile båter, sier Hognaland.

– Det er mange ressurser i gang.

Hovedredningssentralen ble varslet om båten klokken 13.14 tirsdag ettermiddag, og det er de som koordinerer redningsaksjonen.

Politiet i Agder skriver på Twitter at nødetatene, redningsskøyte og redningshelikoper bistår i søket.

