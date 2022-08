Nesten dobbelt så mange omkomne i trafikken i år – 27 av de mistet livet i sommer

Totalt har 30 personer mistet livet i eneulykker og er dermed den ulykkestypen som dominerer statistikken i år, skriver Trygg Trafikk i en pressemelding.

72 personer har så langt i år mistet livet i trafikken, og senior kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk, Christoffer Solstad Steen, er bekymret over at det så langt i år er nesten like mange omkomne i trafikken som i fjor.

– I fjor omkom det 80 personer totalt i trafikken, og det er grunn til bekymring når vi allerede i juli nærmer oss fjorårets antall drepte totalt, sier Steen.

Så langt i år har 17 motorsyklister mistet livet i trafikken. Det over tre ganger så mange som i fjor da fem personer mistet livet på motorsykkel i Norge. Ikke siden 2009 har det omkommet flere på motorsykkel i samme tidsperiode.

I juli i år omkom ti personer i trafikken, noe som er én mer enn i fjor, ifølge foreløpige tall fra Statens vegvesen. Samtlige var menn.

– Det har vært en tung og trist sommer. Dette handler om alt annet enn tall og statistikk. For hver enkelt ulykke er en stor tragedie for de mange som rammes og blir berørt direkte og indirekte, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.

Vanligvis skjer en tredel av dødsulykkene i de tre sommermånedene, og sammen med sine folk i Vegvesenet følger Hovland utviklingen fra dag til dag.

– Jeg frykter august-ulykkene, som tidligere også har vært mange. I fjor mistet vi 13 i denne måneden alene, sier hun.

