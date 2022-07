Vannkrise i Alvdal – kommunen advarer om at vannet kan bli borte

– Det har oppstått en akutt krisesituasjon med vannmangel på kommunens vannforsyning. Dette berører alle abonnenter med kommunalt vann i kommunen. Det jobbes for fullt med å få kartlagt årsak og iverksette nødvendige tiltak, skriver kommunen på sine hjemmesider.

Kommunen skriver at de allerede har varslet på SMS om at situasjonen betegnes som kritisk og alvorlig.

– Kriseledelse i kommunen er satt. Det er innført restriksjoner på bruk av vann med umiddelbar virkning. Det kan kun brukes vann til drikke og nødvendig husholdning, skriver kommunen.

Innbyggerne fikk søndag en tekstmelding fra kommunen om at man er nødt til å kutte ned på vannforbruket.

Kan være lavt grunnvann

Bakgrunnen for situasjonen er at kun to av fire brønnspisser som pumper grunnvann fra Gulløymoen i Folla opp til et høydebasseng, fungerer, skriver Østlendingen.

Ifølge avisen trekker de to andre brønnspissene kun luft.

– Det vil si at grunnvannet muligens kan være lavt. Vi jobber med saken. Per nå klarer vi å holde en vannstand i høydebassenget som er konstant når to pumper leverer vann. Situasjonen er litt uoversiktlig, og det virker litt mer alvorlig enn en teknisk feil, sier ingeniør Bård Kjønsberg i kommunen til Arbeidets Rett.

Ifølge kommunens undersøkelser ser det ikke ut til at vannforbruket skyldes en lekkasje.

– Tapp vann kun som drikkevann, og reduser vannforbruket totalt, oppfordrer Kjønsberg.

Forberedt på det verste

Kommunedirektør Per Arne Aaen sier til Arbeidets Rett at de forbereder seg på et verst mulig scenario.

– Vi jobber ut ifra et case der vi mister vannet helt, og jobber med det vi har for å forberede oss på at det kan skje. Samtidig jobbes det parallelt med å finne årsak og iverksette tiltak for å avdekke hva som har skjedd, sier Aaen.

Også han ber alvdølene om å begrense vannforbruket. Han sier de fortløpende vurderer ekstra tiltak opp mot landbruket, næringsliv og innbyggerne.

