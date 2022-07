Norsk diplomat bodde på hotellet i Russland fordi UD stengte konsulatet i Murmansk

En video der en norsk diplomat klager på renholdet i et russisk hotell og sier hun hater russere, har fått mye oppmerksomhet. I videoen, som ble publisert av russiske medier lørdag, kommer den norske diplomaten med flere ytringer til de ansatte på hotellet, samt russere generelt.

– Jeg hater russere. Bare gi meg et rom. Jeg er vant til rene rom, Jeg er fra Skandinavia, sa diplomaten blant annet i opptaket, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Etter det NRK forstår, besøkte diplomaten hotellet i forbindelse med at det norske generalkonsulatet i Murmansk stengte ned 1. juli. Den norske diplomaten skulle overnatte på hotellet Azimut i Murmansk før reisen gikk videre til Norge.

UD beklager

Russiske myndigheter sier de oppfatter episoden som et uakseptabelt uttrykk for hat, nasjonalisme og fremmedhat, og at de vurderer en reaksjon på hendelsen.

Så langt har ikke Utenriksdepartementet (UD) fått noen form for offisiell protest fra Kreml i forbindelse med saken.

UD tar likevel sterk avstand fra innholdet i ytringene.

– Utenriksdepartementet beklager sterkt hendelsen. Disse utsagnene illustrerer på ingen måte norsk politikk eller norske holdninger ovenfor russere, sier kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes i UD til kanalen.

– Et slags takk for sist

Redaktør Thomas Nilsen i Barents Observer sier til Aftenposten at videoen er en bekreftelse på det russiske myndigheter ønsker å fremstille: At utlandet er fiendtlig innstilt mot russere.

Til NRK sier Nilsen at han mener videoen er en utsendelse fra russisk etterretning. Han stiller spørsmål ved at videoen ble lekket nå, en måned etter at episoden skjedde.

– Det er et slags «takk for sist» fra russiske myndigheter – et stikk etter at de norske diplomatene dro fra Russland, sier han.

– Fillesak

Spesialist på diplomati, Iver B. Neumann, mener det egentlig er en fillesak som blir blåst ut av proporsjoner. Episoden vil bli brukt internt for å bygge på en historie om at hele verden hater Russland, mener han.

– En ting er at en norsk diplomat sier noe slikt, men det er også pussig at russerne gjør dette til en svær sak på nasjonalt nivå, sier han.