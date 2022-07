Brannsjef etter dødsulykke i Tromsø: – Har ikke verktøyene vi trenger

– Brannvesenet, politi og ambulanse jobber hver dag for å berge liv. Det er det vi står for. Så blir det litt trist at vi ikke har de verktøyene vi trenger når sånt skjer, sier Tromsøs brann- og redningssjef Øystein Solstad til VG.

Solstad mener det ikke finnes noen erstatning for redningsdykkertjenesten. Han får støtte av utrykningsleder i brannvesenet Oddbjørn Hanssen.

– Du vet at tiden bare går og du ikke kan gjøre noe – når vi kunne gjort noe før 6. januar, sier Hanssen til VG.

Hanssen er tidligere redningsdykker, men kunne ikke foreta seg noe på fredag selv om bilen lå i vannet og de visste det hastet. Årsaken er at redningdykkertjenesten i Tromsø ble nedlagt 6. januar i år.

Nærmeste redningsdykkertjeneste til Tromsø vil dermed være i Bodø og Alta. Politiet måtte be et privat firma om bistand fredag. Dykkere fra det private firmaet Fagdykk var i vannet 35 minutter etter at alarmen gikk hos nødetatene.

Til sammenligning var beredskapstiden for redningsdykkertjenesten anslagsvis fire minutter, skriver avisen.

Om liv kunne blitt berget i dette konkrete tilfellet, vil ikke Hanssen spekulere i. Trolig lå bilen i vannet i 46 minutter før nødetatene ble varslet fredag.