Blant de første til å vinne Norway Cup – returnerte 50 år etter

Første avspark for verdens største fotballturnering for barn og unge, Norway Cup, ble tatt på Ekebergsletta i Oslo i 1972 – for 50 år siden.

Flere tusen fotballag har deltatt gjennom årene, og i år kom et av de aller første vinnerlagene tilbake til sletta for å spille showkamp.

Danske Gentofte-Vangende Idreætsforening vant 12-årsklassen da Norway Cup ble arrangert for første gang. Gutta på laget har bikket 60 år. Tilbake i 1972 ble laget trent av Julio Marzei, og de holder fremdeles fotballen i live med en fotballkamp hvert femte år.

Søndag spilte de kamp mot Fet IL fra Fetsund. Gentofte-Vangende Idreætsforeing tapte riktignok duellen. Sluttresultatet endte 4–3 til laget fra Romerike.

Årets turnering er den 48. i rekken. Norway Cup ble avlyst i både 2020 og 2021 grunnet koronapandemien, og i 1976 ble det isteden arrangert Oslo-cup i håndball.

