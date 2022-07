Norsk diplomat sa hun hatet russere – UD beklager

Det russiske utenriksdepartementet fordømte lørdag den norske diplomatens oppførsel etter at et opptak fra et sikkerhetskamera, hvor hun skjeller ut de ansatte i resepsjonen på et hotell, ble spredt på meldingstjenesten Telegram.

– Jeg hater russere. Bare gi meg et rom. Jeg er vant til rene rom, Jeg er fra Skandinavia, sier diplomaten blant annet i opptaket som lørdag ettermiddag var sett over en halv million ganger, skriver nyhetsbyrået AFP.

– Jeg synes dette hotellet er en skandale og at hele dette folket er en skandale, sier kvinnen videre i opptaket som NRK publiserte lørdag.

Det er ikke klart når opptaket fra hotellresepsjonen stammer fra.

Russiske myndigheter sier de oppfatter episoden som et uakseptabelt uttrykk for hat, nasjonalisme og fremmedhat og at de vurderer en reaksjon på hendelsen.

Det norske utenriksdepartementet beklager hendelsen og sier til NRK at diplomatens uttalelse på ingen måte reflekterer norsk politikk eller norske holdninger overfor Russland og russere.

– Saken blir nå fulgt opp internt i departementet, sier kommunikasjonssjef Tuva Bognes i Utenriksdepartementet.

