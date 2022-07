26-åring erkjenner å ha drept faren – hevder han handlet i nødverge

62 år gamle Olav Mathillas ble drept utenfor en bolig på Bjerkaker i Tromsø 1. juli. Politiet rykket ut til stedet da de fikk melding om en pågående voldshendelse der det ble brukt kniv.

Fredag ble 26-åringen framstilt for forlenget fengsling i Nord-Troms og Senja tingrett. Ifølge fengslingskjennelsen erkjenner han å ha drept sin egen far, men han nekter straffskyld. 26-åringen hevder at han handlet i nødverge, noe retten mener ikke står til troende, skriver Nordlys.

– Mistanken mot siktede er ikke senere svekket, men snarere styrket, fastslås det i kjennelsen.

Dette begrunnes blant annet med at politiet har sikret seg en video som viser deler av hendelsen, som er filmet av et forbipasserende vitne.

De prejudisielle undersøkelsene av mannen tilsier at det er mistanke om psykose og vrangforestillinger. Politiet har opplyst at etterforskningen vil pågå i noen måneder, og at en judisiell observasjon av siktede nettopp er startet, skriver avisen.