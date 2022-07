– Vi mangler over 15.000 studentboliger for å nå målet om at 20 prosent av studenter skal ha muligheten til å bo utenfor det private leiemarkedet, sier NSO-leder Maika Marie Godal Dam i en pressemelding.

Årets studentboligundersøkelse fra NSO viser at bare 14,6 prosent av landets studenter får tilgang til en studentbolig.

De siste årene har antall studenter økt. Samtidig har byggingen av nye studentboliger ikke holdt følge. I år er det en nedgang på 0,15 prosentpoeng sammenlignet med fjoråret, ifølge studentorganisasjonen.

– Pilene peker feil vei. For å få opp dekningsgraden er vi nødt til å bygge flere nye studentboliger og ta vare på de boligene vi allerede har, sier Dam.

