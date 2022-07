Kongo vil auksjonere bort regnskog: – Ødelegger for arbeidet Norge har brukt milliarder på

– Jeg kan ikke få sagt tydelig nok hvor alvorlig og skadelig dette er for klima og natur. Oljeblokkene vil åpne opp og ødelegge torv- og regnskogsområder som lagrer enorme mengder karbon og er hjem for et stort antall arter, sier leder Frode Pleym i Greenpeace Norge til Bistandsaktuelt.

Kongo skal auksjonere bort torvområder og regnskog til oljeselskaper slik at de kan bruke områdene til å bore etter olje. Olje- og gassfeltene skal etter planen auksjoneres bort i slutten av juli, skriver The New York Times.

Norge har brukt 2,8 milliarder bistandskroner på å beskytte enorme torv- og regnskogsområder i landet. Det foreligger samtidig planer om å bruke ytterligere 1,5 milliarder kroner.

– Den norske regjeringen må gjøre det klart at den er sterkt imot auksjonene og hva konsekvensene kan bli om de ikke stoppes, sier Pleym.

Kongolesiske myndigheter har forsvart seg mot kritikken ved å understreke at landet trenger inntektene fra salget av oljeblokkene. De har også vist til at Norge og andre rike land fortsetter å øke oljeproduksjonen sin og åpner opp stadig nye områder for oljeutvinning.

– Denne saken viser at Norges egen oljeutvinning og dobbeltmoral på klimafeltet sterkt begrenser norske påvirkningsmuligheter, sier Pleym.

I et brev til Greenpeace Norge svarer klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) at departementet vil følge opp saken i samarbeid med partnerne i Central African Forest Initiative (CAFI).

– Vi anser denne saken som svært viktig, og ikke noe vi tar lett på. Norge vil ha tett dialog med kongolesiske myndigheter og de andre partene i CAFI-samarbeidet om dette framover, skriver Barth Eide.

