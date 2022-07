Fortsatt lav fyllingsgrad i Oslo: – Vi må fortsatt spare der vi kan

Fyllingsgraden i vannmagasinene i Maridalsvassdraget er 68,9 prosent, mot 88 prosent som er normalen for denne tiden av året, skriver Oslo kommune i en pressemelding.

– Det betyr at vi fortsatt må spare på vannet. Jo mer vi sparer nå, jo tryggere er vi fremover, sier overingeniør Bjørg Synøve Einan i vann- og avløpsetaten i Oslo kommune.

Maridalsvassdraget består av 29 vann i Nordmarka, og det er de samlede vannmengdene i hele vassdraget som utgjør magasinkapasiteten. Selv om det faller regn i sentrum, er det regn over Maridalsvassdraget som påvirker fyllingsgraden.

– Man skulle kanskje tro at vannforbruket gikk ned i fellesferien når mange reiser ut av byen, men samtidig kommer det turister til Oslo også. Vannforbruket har derfor ligget ganske jevnt. Med såpass lite regn på Bjørnholt er nok det forklaringen på at vannmagasinene fortsatt er lave, sier Einan.

For tre måneder siden sendte Oslo kommune ut tekstmeldinger med oppfordring om å spare på vannet til innbyggere i kommunen. Siden SMS-en ble sendt ut, har vannmagasinene steget noe og holdt seg relativt stabile. Allikevel er de et godt stykke under normalen.

– Nå håper jeg alle holder på de gode vanene, for vi må fortsatt spare der vi kan, sier byråd for miljø- og samferdsel Sirin Stav (MDG).

