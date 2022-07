Askim-siktede brøt besøksforbudet flere ganger

En kvinne i 40-årene ble i forrige uke funnet med livstruende skader i Askim. Senere ble hun erklært død av ambulansepersonell på stedet. En mann i 50-årene er siktet for uaktsomt drap.

I mai i år ble mannen dømt for brudd på besøksforbudet han var ilagt mot kvinnen. Politiet ga mannen besøksforbud mot kvinnen i november i fjor, og seks måneder fram i tid, skriver Indre Akershus Blad.

I dommen står det at mannen to ganger bevisst brøt forbudet. En gang ved å sende tekstmeldinger, og en gang ved å besøke avdøde.

Mannen har i avhør sagt at han og kvinnen var kjærester. Tidligere rettskjennelser viser at de to har hatt et vanskelig forhold.

Det var den avdøde kvinnen som initierte kontakten mellom henne og mannen. Likevel mente retten at dette ikke fratok mannen straffansvar. Mannen erkjente seg skyldig og ble dømt til 21 dagers betinget fengsel.

