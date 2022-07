Strømkrisen: Eksporten mer enn tredoblet i forrige uke

Det viser en fersk rapport om kraftsituasjonen fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

NTB har fått tilgang til tallene som ligger bak søylediagrammene i rapporten. De viser at nettoeksporten av strøm fra det sørlige Norge lå på 202 gigawattimer i uke 29, opp fra bare 62 gigawattimer i uke 28.

Det er en økning på 326 prosent.

Den økte eksporten kommer til tross for at olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) nylig gikk ut og ba kraftprodusentene om å spare på vannet for å sikre fylling av vannmagasinene fram mot vinteren.

Fyllingsgraden i Sørvest-Norge lå på stedet hvil i uke 29, mens den bare gikk marginalt opp i Øst-Norge. I Vest-Norge økte den.

I Sørvest-Norge er strømprisene samtidig på sitt høyeste noensinne.

Strømeksporten gjennom utenlandskablene ligger likevel lavere enn det som har vært normalen.

Snittet for uke 29 de siste ti årene har vært 310 gigawattimer.

Samlet sett er nettoeksporten fra Sør-Norge 77,5 prosent lavere så langt i år enn i samme periode i fjor.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen