Under talen vil Stoltenberg også snakke om krigen i Ukraina, opplyser Nato i en pressemelding onsdag.

Stoltenberg var senest på Utøya under 22. juli-markeringen i år. Overfor NTB sa den tidligere statsministeren at det var vondt å være tilbake på øya elleve år etter terrorangrepene, men at det var vakkert å se alle som støtter og trøster hverandre.

