Historisk lav fyllingsgrad i vannmagasinene i sør

Det viser den ukentlige magasinstatistikken fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Samlet sett lå fyllingsgraden i vannmagasinene i Norge på 65,1 prosent ved utgangen av forrige uke. Det er en økning på 1 prosentpoeng fra uka i forveien.

Normalen de siste 20 årene har vært et nivå på 73,3 prosent på denne tida av året.

Det er vannmagasinene sør i landet som trekker ned. Mens fyllingsgraden er godt over normalen i Nord-Norge og Midt-Norge, lå den på bare 48,3 prosent i Sørvest-Norge ved utgangen av uka. Det er det laveste nivået som er målt i uke 29 de siste 20 årene. Nivået er uendret fra uke 28.

På Østlandet lå fyllingsgraden på 66,9 prosent, marginalt opp etter å ha falt til 66,6 prosent uka i forveien. Også her er nivået på det laveste som er målt i uke 29 de siste 20 årene.

Statnett endret i mai vurderingen av kraftsituasjonen i Sør-Norge fra grønt til gult nivå. Det betyr at risikoen har økt for rasjonering av strøm til vinteren. Ved grønn farge vurderes risikoen for dette til under 5 prosent, mens den ved gul farge er under 20 prosent.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) har fulgt opp ved å gi kraftprodusentene en klar oppfordring om å holde igjen på vann som kan lagres. Han har også innført en egen rapporteringsordning for de store kraftprodusentene.

