Strakstiltak etter kaos på E16 ved Gardermoen – setter opp stans forbudt-skilt

– Vi får til en løsning hvor vi skilter med stans forbudt, noe som i utgangspunktet ikke skal være nødvendig da det ikke er lov å stanse på høyhastighetsvei, sier fagansvarlig for trafikk i Øst, Truls Hjortnæs, til NTB.

I sommer har flere bilister valgt å stanse langs E16 ved Oslo lufthavn fordi rasteplassen langs veien har vært full. parkert på en rasteplass ved E16 rett ved Oslo lufthavn Gardermoen i påvente av å hente noen på flyplassen.

Dette har ført til at plassen flere ganger har blitt full, og at bilister har valgt å stå parkert langs veien.

Problemer også tidligere

Dette skaper trafikkfarlige situasjoner på E16. Politiet har truet med både bot og førerkortbeslag for å få en slutt på praksisen.

– Denne skiltingen er et helt ekstraordinært strakstiltak. Vi er redd for at det skal skje alvorlige ulykker. Det er fare for alvorlig trafikkskade og død, sier Hjortnæs.

Han forteller at det har vært problemer med rasteplassen også tidligere år, men at det har blitt verre i år nå som koronapandemien er over.

– Jeg mistenker at det har noe å gjøre med at venteplassen utenfor terminalen er belagt med parkeringsavgift, sier Hjortnæs.

Plassen skal åpnes igjen

Innkjøringen til rasteplassen har vært stengt i en periode, med mål om at folk skal forstå at det ikke er lov å stanse langs veien. Nå åpnes rasteplassen igjen, samtidig som forbudsskiltene settes opp.

Det settes i verk tiltak for at det skal bli plass til så mange som mulig på rasteplassen når den åpner igjen.

– Vi har dialog med Statens vegvesen om for eksempel å merke parkering på plassen, men vi vil også ha dialog med flyplassen og parkeringsplassene for å finne en felles fremtidig løsning, sier Hjortnæs.

