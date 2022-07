Stadig flere vil dyrke sin egen mat

– Vi ser en tydelig trend der hageeiere satser på å bli mer selvforsynte med mat. De to siste årene har salg av frø til spiselige planter økt med hele 51 prosent, sier daglig leder Øyvind Krohn i Hageland til Nationen.

– Samtidig har salget av settepoteter og setteløk økt med 16 prosent, legger han til.

Salget av lokale og stedegne plantearter har også økt med rundt 10 prosent.

Krohn forteller at salget av dyrk selv-produkter som frø, settepoteter, løk og grønnsakplanter økte kraftig under pandemien, og sier at trenden ser ut til å vedvare.

En undersøkelse gjennomført av Plantasjen viser at nærmere annenhver nordmann allerede dyrker spiselige planter, og at det er en økende trend.

– Flere og flere nordmenn ser nytteverdien og den morsomme utfordringen som følger med å dyrke sine egne grønnsaker, frukt og bær, sier markedssjef Vibeke Næss i Plantasjen.

